Conte vince il premio come Miglior Allenatore dell’Anno

Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore della scorsa stagione insieme al Napoli, premiato come Miglior Club della stagione. Mister Antonio ha commentato così l’incredibile successo raggiunto al primo anno da allenatore del Napoli:

“Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragzzzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale”