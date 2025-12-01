Conte puntualizza: “Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, difendendo e correndo in avanti, non era semplice”

Dopo la vittoria sulla Roma per 0-1, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la difficoltà della gara e l’impegno preso nell’andare ad affrontare una squadra forte come quella capitolina. Il Corriere dello Sport scrive: “Poi, la partita. «Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, difendendo e correndo in avanti non era semplice. Sono molto contento, ho chiesto ai ragazzi di guardare l’avversario dritto negli occhi. Viviamo un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di calciatori, e questa situazione durerà ancora un po’. Non è che sono preoccupato, ma spero che ai calciatori che ci sono ora non accada qualcosa, altrimenti andremo ancora più in difficoltà. Detto questo, nelle defezioni la squadra ha risposto alla grande. E abbiamo dovuto cambiare, tornando all’origine, al 3-4-2-1». E ancora: «I ragazzi stanno dimostrando voglia e determinazione ed è una cosa che non dobbiamo mai smarrire: sono servite per fare un qualcosa di straordinario, conquistando lo scudetto, e devono restare tali per provare a difenderlo. Per noi, comunque, resta un momento da elmetto: mantenerci con questo standard è qualcosa di incredibile, ma con questo spirito bisogna andare avanti tutti uniti e compatti superando ogni difficoltà. Ma come abbiamo dimostrato con la Roma: se vogliamo, possiamo. All’Olimpico abbiamo mandato un messaggio a noi»”.

