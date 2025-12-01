Con l’ingresso di Politano, Neres cambia la posizione ma non la qualità
Il Napoli ha battuto la Roma ieri sera all’Olimpico per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Il gol della vittoria è stato segnato da David Neres, che nel secondo tempo, con l’ingresso di Politano, ha cambiato posizione in campo ma non la qualità di gioco. Il Corriere dello Sport scrive: “Al 69’ il primo cambio di pelle tattico: si sposta a sinistra per lasciare corsia a Politano. Continua a muoversi tra le linee, cerca la profondità quando il Napoli va lungo su Hojlund, accorcia quando c’è da legare il gioco, nonostante l’evidente stanchezza. All’80’ l’ennesima metamorfosi: esce Hojlund, entra Elmas, e Neres va a fare il falso nove. Lo aveva già fatto con esiti eccellenti contro l’Inter. Si abbassa, prova a liberare spazi per gli inserimenti. All’85’ i crampi gli chiedono il conto: si ferma e lascia il posto a Lucca. Finisce lì la sua partita, da Player of the Match. Un gol che vale la terza vittoria consecutiva e che in questo periodo lo mette in cima alle gerarchie di Conte”.