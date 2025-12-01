CdS – Le pagelle azzurre dell’Olimpico, il peggiore è da 6,5!

Le valutazioni del quotidiano

Wesley lo attacca ma non lo infilza. Anzi, lo subisce: vince 15 duelli su 17, sfiora il gol, tocca 75 palloni e martella la destra. Imperioso.



Duella con Koné a tutto campo e mette ordine. Regista super e interdizione da mediano: oltre 10 chilometri e lo zampino nella ripartenza del gol.



Testa a testa con Cristante, macina chilometri (oltre 10) e sfida tutti. Un trattore con 7 possessi guadagnati.



Tra Celik e Soulé quando va in ampiezza, e sempre dominante: vince 8 duelli e conquista 7 possessi.



Terzo gol in tre partite dopo 80 metri di corsa. Rinato. E imprendibile: tormenta Hermoso – e non solo – ed entra in tutte le azioni pericolose. A sinistra dopo l’ingresso di Politano, da falso 9 nel finale. Esce stremato.



Più rock che rap. Punta Mancini e Celik, sguscia, dribbla, va dentro il campo. A vederlo oggi, viene da chiedersi perché tanta panchina fino a novembre.

Detta ripartenze, aiuta su Lobo su Koné.



Lotta come un leone spalle alla porta, di piede e di testa, fa salire la squadra e colleziona falli con N’Dicka appiccicato addosso. E quando parte in campo aperto, sono dolori: vedi l’azione dell’1-0, con assist.

