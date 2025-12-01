CdS – Le pagelle azzurre dell’Olimpico, il peggiore è da 6,5!

NewsCalcio

Conte 7,5 Da Bologna a Roma: tre vittorie in serie – coppa compresa – e primo posto in 21 giorni di rigenerazione. Il Napoli domina dall’inizio alla fine sul piano del gioco, delle occasioni e della ferocia: pressioni alte sulle punte, aggressività e uomo contro uomo nel secondo tempo.

 

 

Milinkovic-Savic 7  
Al 90’ la seconda parata dopo 68 minuti da spettatore. Decisiva: su Baldanzi. La reattività dell’uomo di ghiaccio. Benissimo in palleggio.
Beukema 6,5 
È l’ombra di Pellegrini: chiude bene, pressa meglio. Un neo al 90’ sull’agguato di Baldanzi.
Rrahmani 7 
Ovunque su Ferguson: cancellato. Poi su Baldanzi, sempre alto e sull’anticipo. È lui a soffiare palla a Koné e a innescare Neres sul gol.
Buongiorno 7  
Stesso spartito con Soulé: aggressioni alte, marcatura perfetta. Poi, va su Dybala: ed è ancora implacabile.
Di Lorenzo 7 
Wesley lo attacca ma non lo infilza. Anzi, lo subisce: vince 15 duelli su 17, sfiora il gol, tocca 75 palloni e martella la destra. Imperioso.
Lobotka 7 
Duella con Koné a tutto campo e mette ordine. Regista super e interdizione da mediano: oltre 10 chilometri e lo zampino nella ripartenza del gol.
McTominay 6,5  
Testa a testa con Cristante, macina chilometri (oltre 10) e sfida tutti. Un trattore con 7 possessi guadagnati.
Olivera 7 
Tra Celik e Soulé quando va in ampiezza, e sempre dominante: vince 8 duelli e conquista 7 possessi.
Neres 7,5 
Terzo gol in tre partite dopo 80 metri di corsa. Rinato. E imprendibile: tormenta Hermoso – e non solo – ed entra in tutte le azioni pericolose. A sinistra dopo l’ingresso di Politano, da falso 9 nel finale. Esce stremato.
Lucca (40’ st) sv
Lang 6,5 
Più rock che rap. Punta Mancini e Celik, sguscia, dribbla, va dentro il campo. A vederlo oggi, viene da chiedersi perché tanta panchina fino a novembre.
Politano (24’ st) 6  Detta ripartenze, aiuta su Lobo su Koné.
Hojlund 7 
Lotta come un leone spalle alla porta, di piede e di testa, fa salire la squadra e colleziona falli con N’Dicka appiccicato addosso. E quando parte in campo aperto, sono dolori: vedi l’azione dell’1-0, con assist.
Elmas (35’ st) sv

 

Fonte: CS

