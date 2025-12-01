CdS Campania – Favoloso Neres, Roma gelata. “RE DAVID”. Esultanza speciale con Rasmus

Terzo gol in tre partite consecutive tra Serie A e Champions per il brasiliano

Un’esultanza speciale condivisa con Hojlund

David ha spiccato il volo: «Se sono tornato? Io non me sono mai andato»

Due gol all’Atalanta e uno alla Roma che vale tre punti pesantissimi. In mezzo una gran bella prestazione pure con il Qarabag. È il momento di Neres, quella fase dell’anno in cui il brasiliano è incontenibile, come già gli è successo in passato, che avesse la maglia dell’Ajax, del Benfica o del Napoli, ai primi mesi della sua esperienza azzurra. Continuità di impiego e condizione crescente. Ne beneficiano Conte e i numeri dell’attaccante di San Paolo. «Neres è tornato? Non me sono mai andato» ha detto a Dazn nel post partita. Il gol dell’Olimpico è un manifesto del suo momento: ripartenza manovrata, lettura perfetta del corridoio centrale, l’assist in profondità di Hojlund, l’uscita disperata di Svilar, il fiato di Cristante sul collo. Neres accelera, ma poi aspetta, resta lucido ed effettua il tocco morbido che vale l’1-0 del Napoli contro la Roma. Freddezza da estremi confini dell’area, precisione chirurgica. E poi, immancabile, l’esultanza sbattendo le ali, accompagnato dal danese. Fonte: CdS