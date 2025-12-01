Bremer out per Napoli-Juve: rientro rinviato, Conte tira un sospiro di sollievo

Brutte notizie per la Juventus in vista del big match di domenica al Maradona: Gleison Bremer non riuscirà a recuperare per la sfida contro il Napoli. Come riportato da Tuttosport, il difensore brasiliano, nonostante i progressi, non è ancora pronto per essere convocato e tornerà ad allenarsi in gruppo solo la prossima settimana, puntando al match successivo. Un’assenza pesante per i bianconeri, mentre per Conte si tratta di un’indisponibilità che potrebbe favorire il Napoli in una partita che pesa tantissimo nella corsa allo Scudetto.