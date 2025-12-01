Approfondimento – Napoli, epidemia infortuni: il punto della situazione!

Da Campioni d’Italia, e a seguito di una dispendiosa campagna acquisti, il Napoli aveva tutte le carte in regola per risultare la favorita per la vittoria finale, complici anche i diversi cambi di panchina avvenuti sulle principali rivali! Antonio Conte non aveva fatto i conti con gli infortuni. Da inizio anno la formazione partenopea è stata tartassata dalle assenze, ad oggi il numero totale di indisponibili è sceso a 6 con il ritorno in panchina di Spinazzola. Reduce da 3 vittorie consecutive, e primo posto in classifica, il Napoli attualmente ha l’infermeria occupata da:

Meret, Lukaku, Gutierrez, Gilmour, De Bruyne, Anguissa.

CHI TORNA PRIMA?

Principale candidato: Romelu Lukaku. Il belga non ha giocato nemmeno 1′ minuto in campionato, infortunatosi ad Agosto, nelle ultime settimane si ipotizzava un suo possibile ritorno con la Roma. Cosi non è stato. Si tratta con prudenza il suo rientro che dovrebbe slittare verso la metà di dicembre a ridosso dei match con Udinese e Benfica e della Supercoppa.

Prossimo al rientro anche Alex Meret. Da poco rimosso il gesso, tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni con l’obiettivo di ritornare per la Supercoppa metà dicembre.

Il terzino Spagnolo, Miguel Gutierrez, potrebbe addirittura strappare una convocazione per la partita contro la Juventus del 7 dicembre. Nulla di grava la distorsione rimediata prima della partita di Champions League.

Per il 2025 è tutto, si spera. De Bruyne, Gilmour e Anguissa ritroveranno il campo solo nel 2026.

Gilmour non riuscirà a far rifitare Lobotka, afflitto da una grave pubalgia, e in seguito alla decisione di operarsi, lo scozzese potrà tornare in campo verso la fine di gennaio.

Consapevoli da inizio anno di dover perdere Anguissa per la Coppa d’Africa, il camerunese ha dovuto abbandonare sia squadra di Club che nazionale in anticipo, complice una lesione di alto grado del bicipite femorale. Anche per lui, come Gilmour, il rientro è previsto per inizio febbraio.

Ultimo a tornare a disposizione di Conte, probabilmente, Kevin De Bruyne. Reduce anche lui da una lesione di alto grado del bicipite femorale, il fantasista belga manca dal 25 ottobre. L’ex Manchester City toglierà le stampelle tra qualche giorno, e da quel momento si riuscirà a capire meglio il tempo di recupero, ma anche qui si agirà con prudenza. Il Belga ha già avuto dei precedenti in passato con il bicipite femorale e si stima il rientro solo per marzo.

a cura di Daniele Garofalo