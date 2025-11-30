Toni: “Oggi si sfidano due grandi allenatori”

A margine delle finali del World Legends Padel Tour, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei temi legati al campionato italiano: “Allegri mi fa impazzire perché è veramente bravo: non avrei mai immaginato un Leao centravanti. Allegri è un mago”.

Soffermandosi sulla Juventus ha elogiato Yildiz: “E’ un giocatore fantastico, deve rimanere nella Juventus e nel campionato italiano: è quel tipo di giocatore che fa innamorare la gente allo stadio”. E del momento del club viola: “Parole di Dzeko? Secondo me è stato uno sfogo. Ci sta che i tifosi possono fischiare. E stata una richiesta di aiuto. Con i fischi i giocatori hanno ancora più paura. È amata una richiesta di aiuto per uscire da questa situazione così brutta”.

E questa sera andrà in scena il big match tra Roma e Napoli: “Gasperini ha avuto un impatto importante sulla Roma. Oggi si sfidano due grandi allenatori. Sarà una partita di calcio uomo su uomo e molto fisico”.

Infine un pensiero sull’Italia: “Non siamo più scarsi delle squadre che dobbiamo affrontare.

Siamo in una generazione in cui c’è bisogno di tutti. Come dice Gigi (Buffon, ndr) dobbiamo essere uniti. Un altro mondiale senza Italia sarebbe molto brutto. Spero che arriveranno tanti giocatori in forma”.

Fonte: TMW