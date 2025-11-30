Serie A, Pisa-Inter 0-2: L’Inter si sblocca grazie alla doppietta di Lautaro Martinez

Nella 13ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, l’Inter espugna l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa con un netto 2‑0, grazie a una prova concreta e a due gol decisivi di Lautaro Martinez.

L’Inter si presenta in Toscana in cerca di riscatto dopo due ko consecutivi (nel derby e in Champions), e con la necessità di restare agganciata alla vetta.

La partita resta bloccata fino al 69′, quando Martinez sblocca il match con la sua prima rete — un lampo che rompe l’equilibrio. Nel finale, all’83′, lo stesso attaccante raddoppia, chiudendo i conti con freddezza e determinazione.

Pisa, pur provando a reagire, non riesce a creare pericoli concreti. La difesa dell’Inter e l’organizzazione a centrocampo tengono bene, impedendo ai padroni di casa di trovare spazi.

L’Inter scende in campo con la formazione annunciata nei pre‑match: modulo 3‑5‑2, con Yann Sommer in porta, difesa a tre con Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, e la coppia d’attacco formata da Martinez e Marcus Thuram.

La scelta di puntare su Lautaro come riferimento offensivo paga: con i suoi gol interrompe il digiuno dell’Inter e garantisce tre punti fondamentali.

Per l’Inter è una vittoria sofferta, ma meritata — torna al successo e si mantiene tra le prime posizioni in classifica, consolidando la fiducia e la fame di riscatto dopo un periodo difficile.

Per il Pisa è un’ altra occasione persa per muovere la classifica; non basta l’abnegazione, serve maggiore incisività in zona gol.

Lautaro Martinez rilancia l’Inter come possibile protagonista per la lotta al vertice, mostrando che nei momenti chiave la “Beneamata” può ancora contare sul suo fiuto per il gol. Per il Pisa, invece, sarà ora fondamentale reagire già dalla prossima giornata per non incappare in una serie negativa.