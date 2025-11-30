Serie A, lunch match – Lecce/Torino: le formazioni ufficiali

Il lunch match della 13^giornata di Serie A si gioca in Salento, al Via del Mare. Di fronte, in campo, alle ore 12.30, Lecce/Torino. I padroni di casa, guidati di Di Francesco, dovrebbero disporsi in campo confermando il 4-3-3, mentre i granata di Baroni giocheranno con il 3-5-2 e recupereranno Coco. I due tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali:
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Moriente,N’Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Adams, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Dembele, Lazaro, Masina, Anjorin, Ilkhan, Aboukhlal, Ngonge, Zapata