Serie A, Lecce-Torino 2-1 (2-0): Falcone para il rigore di Asllani e regala la vittoria

Il Lecce ritrova il sorriso davanti ai suoi tifosi e conquista il primo successo stagionale al Via del Mare, battendo 2-1 il Torino in una serata ricca di emozioni. I granata incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante 5-0 con il Como e tornano a casa con molti rimpianti, soprattutto per il rigore fallito da Asllani al 90’.

Il Torino prova a gestire il ritmo in avvio, ma il Lecce si mostra più concreto quando arriva al momento di affondare. Al 20’ la partita si sblocca: calcio d’angolo di Berisha e colpo di testa di Coulibaly sul secondo palo. Maripan tenta il salvataggio, ma la goal-line technology conferma che la palla ha oltrepassato la linea. Passano appena due minuti e i giallorossi raddoppiano. Ancora Berisha protagonista a destra: cross basso che taglia tutta l’area e Banda, liberissimo sul secondo palo, firma il 2-0. È il suo primo gol in Serie A dall’11 dicembre 2023.

Il doppio vantaggio scuote il Torino, che con Adams sfiora subito la rete: prima un tiro dalla distanza fuori di poco, poi un colpo di testa facile per Falcone. Baroni interviene al 37’ inserendo Zapata per aumentare il peso offensivo, e la scelta porta frutti. I granata alzano il baricentro e collezionano occasioni: Nkounkou colpisce la traversa con un tiro-cross, Coco non trova potenza da pochi metri e Zapata si vede negare il gol da un grande intervento del portiere salentino. Si va al riposo con i giallorossi in sofferenza ma avanti di due.

Nella ripresa il Torino continua a spingere e al 57’ trova il 2-1. Banda perde un pallone sanguinoso, i granata ripartono e Adams calcia: la deviazione di Thiago Gabriel spiazza Falcone e riapre la gara. Aggiustamenti tattici per entrambe le squadre: Baroni inserisce Ngonge, Di Francesco risponde con Sottil e Morente per rialzare la testa dopo il momento difficile.

Il Lecce resiste, rallenta il ritmo del Torino e prova a ripartire quando può. Sembra fatta, ma al 90’ la tensione sale di nuovo: Coco anticipa Morente, c’è contatto e dopo la revisione al VAR viene assegnato il rigore. Dal dischetto Asllani si presenta con la palla del pareggio, ma Falcone intuisce e respinge, diventando il protagonista assoluto del finale.

Triplice fischio e festa giallorossa. Per il Torino restano solo rimpianti e la consapevolezza che le disattenzioni stanno costando carissimo.

