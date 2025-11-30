Atalanta’s head coach Raffaele Palladino during the Serie A soccer match between Napoli and Atalanta at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, southern italy - Saturday , November 22 , 2025. Sport - Soccer . (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Serie A: Atalanta-Fiorentina 2-0, la prima di Palladino in casa è una vittoria particolare

By Filippo Maria Aiello
L’Atalanta ritrova il successo battendo 2-0 la Fiorentina nella 13ª giornata di Serie A. A Bergamo, la squadra di Palladino sblocca il match al 41’ con Kossounou, che sorprende il portiere su un tiro-cross. In avvio di ripresa, al 51’, Lookman raddoppia approfittando di una respinta corta della difesa viola.

Factory della Comunicazione

Prestazione solida e cinica dei nerazzurri, bravi a capitalizzare le occasioni e a non concedere quasi nulla. Fiorentina mai realmente pericolosa e apparsa in evidente difficoltà, aggravando un periodo già negativo.

Vittoria importante per l’Atalanta, che interrompe un lungo digiuno in campionato e ritrova morale. Per i viola, invece, sconfitta pesante e segnali preoccupanti in vista dei prossimi impegni.

TABELLINO ATALANTA-FIORENTINA:

MARCATORI: 40′ Kossonou (A), 51′ Lookman (A)

AMMONITI: Pongracic (F), Pablo Marì (F), Hien (A)

ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien (85′ Kolasinac), Djimsiti, Bellanova, De Roon, Éderson (66′ Pasalic), Zappacosta (66′ Zalewski), De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Kolašinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini, Krstović.

FIORENTINA: De Gea, Pongracic, Pablo Marì (74′ Comuzzo), Ranieri, Dodo (64′ Fortini), Mandragora, Fagioli (64′ Gudmundsson), Sohm (78′ Ndour), Parisi, Piccoli (78′ Richardson), Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Gudmundsson, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Kouamé.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

