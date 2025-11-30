Adnkronos News

Scontro sulla statale 106 in provincia di Cosenza, due morti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente sulla strada statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. 

Il tratto, all’altezza del km 25, è stato temporaneamente chiuso al traffico, secondo quanto fa sapere Anas.  

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

cronaca

