Salvione si esprime sul trasferimento di Insigne alla Lazio, ma Sarri dovrà cambiare una cosa

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Dove andrà a giocare Insigne?

“Credo alla Lazio, anche se faccio un po’ fatica a ipotizzare la coesistenza con Zaccagni, perché mi sembra uno degli uomini più importanti della squadra, penso comunque che Insigne possa inserirsi se Sarri dovesse immaginare qualche soluzione tattica diversa per sfruttare tutte le sue caratteristiche. Però, insomma, il destino di Insigne mi sembra segnato verso la soluzione biancoceleste, nonostante le parole di Manna. Non dimentichiamoci che ha accettato ridimensionamenti pur di arrivare alla Lazio: poteva scegliere altre soluzioni, non lo ha fatto. Evidentemente sta aspettando di trovare un’intesa con i biancocelesti.”

Quindi ad oggi possiamo dire che Insigne sia più vicino alla Lazio rispetto al Napoli?

“Sicuramente sì, secondo me è destinato alla Lazio.”