ROMA-NAPOLI: TOP & FLOP

Roma e Napoli nello scorso campionato si sono affrontate a febbraio e alla rete iniziale di Spinazzola ha risposto Angelino in pieno recupero

E’ terminata da pochissimo il big match della tredicesima giornata di Serie A tra Roma e Napoli, in programma alle ore 20:45 presso lo stadio “Olimpico“. I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono la vera sorpresa (ma neanche troppo visto lo straordinario girone di ritorno dello scorso anno) di questo inizio di stagione essendo in vetta alla classifica.

Di contro Antonio Conte deve far fronte a un’emergenza totale che va avanti dal mese di ottobre e della quale non si vede neanche lontanamente una luce, anche se le vittorie contro Atalanta e Quarabag hanno decisamente aumentato la fiducia.

La splendida rete di Neres nel primo tempo permette al Napoli di sbancare Roma e riprendersi la vetta della classifica in condominio col Milan.

TOP

Lobotka– C’è una differenza abissale nel fisico col suo diretto avversario giallorosso, Kone. E invece lo slovacco pressa a tutto campo e grazie alla capacità di “scivolamento” e alla velocità di pensiero domina a centrocampo. A mio avviso è lui il “Top Player” del match.

Mc Tominay- Il gemello diverso del centrocampo sfodera l’ennesima grande prova in maglia azzurra. E’ centralissimo nel far girare il pallone e far impazzire la Roma. Al Napoli sono rimasti due centrocampisti ma sembrano avere otto polmoni.

Neres– Terza rete in due gare da titolare. Non è solo una questione di modulo, ma soprattutto di testa e sentire la fiducia addosso. Per chi non fosse convinto chiedere a Raspadori lo scorso gennaio. La sua velocità, abbinata alla tecnica e al senso del gol lo rendono forse l’arma offensiva più importante del Napoli.

Milinkovic Savic– La Roma non tira mai in porta, tranne al minuto 89 quando Baldanzi centra per la prima volta lo specchio della porta. In quella circostanza il gigante serbo ci mette la sua manona a sigillare il risultato. E’ l’ennesima sfida vinta da quel maestro di calcio chiamato Antonio Conte, che logora chi non ce l’ha…

Buongiorno– Continua il processo di crescita di “Capitan Futuro”. Al rientro dall’infortunio il centrale ex Torino ha sofferto la scarsa condizione per diverse gare. Sempre attento nell’anticipo e molto propositivo nell’accompagnare la manovra. Segnali importantissimi in chiave futura.

FLOP

– Nessuno

