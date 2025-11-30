Roma-Napoli, qualcosa è emerso nella rifinitura di ieri a Castel Volturno

Stasera il Napoli e la Roma capolista si sfideranno all’Olimpico per la tredicesima giornata di campioato di Serie A. Ieri il Napoli ha svolto la rifinitura a Castel Volturno prima della partenza per la capitale, e qualcosa è emerso da qui, come sottolinea Il Mattino. “Si respirava l’aria delle grandi occasioni, ieri a Castel Volturno. Prima della partenza verso Roma, era chiaro che qualcosa fosse diverso. Che la gara di oggi all’Olimpico valesse qualcosa in più. Non i punti e neppure il primo posto in classifica stanno in testa al podio dei pensieri di Antonio Conte. Ma l’orgoglio, l’appartenenza, la credibilità. L’allenatore azzurro ha tenuto tutti sulla corda fino alla fine, ha chiesto di dare il massimo anche nella rifinitura di ieri che ha visto la squadra spingere al massimo. C’erano da risolvere gli ultimi dubbi, da gestire le ultime emergenze. Il tecnico ha ripetuto un concetto alla squadra durante anche la rifinitura di ieri: la Roma attende gli azzurri per una mazzata che sarebbe pesante. Per scappare a +5 in classifica, per ribadire la superiorità che oggi dichiara la classifica. Non bisogna cadere nella trappola, quello il messaggio principale. Una trappola che Gasperini – non sarà in panchina, per squalifica – ha preparato a puntino”.

