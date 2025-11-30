Roma-Napoli, la sfida che torna a valere lo scudetto

Dopo anni in cui non decideva più davvero il campionato, Roma-Napoli torna a essere uno scontro diretto per il vertice. I giallorossi vogliono difendere il primo posto e provare l’allungo, mentre gli azzurri cercano il sorpasso e la consacrazione dopo una settimana che ha rimesso in ordine entusiasmo e risultati.

La sconfitta di Bologna aveva fatto vacillare il Napoli, con Conte visibilmente provato, ma le vittorie contro Atalanta e Qarabag hanno riacceso tutto. La Roma, invece, non ha mai perso fiducia: Gasperini ha alimentato il sogno scudetto senza timori, spingendo il gruppo a crederci sempre di più.

Oggi all’Olimpico si gioca una partita che pesa: sul morale, sulla classifica e sulla corsa al titolo di due squadre che vogliono restare lassù.

Fonte: Gazzetta