Portici-Caivanese, accuse di razzismo: Maradona Jr punta il dito

Alla fine di Portici-Caivanese (2-3) del campionato di Eccellenza è esploso un caso, con l’accusa di razzismo lanciata da Diego Maradona Junior, tecnico del Portici, a Demiro Pozzebon, calciatore della Caivanese.

Durissime le parole del figlio del Pibe de Oro: «La Caivanese ha sfruttato i nostri errori e meritato la vittoria. Ma non voglio parlare di questo, piuttosto di qualcosa che nel 2025 è ancora presente. C’è stato un insulto pesante di Pozzebon a Sowe per il colore della sua pelle. Sono cose che mi fanno schifo. Ringrazio Mariano Improta (team manager, ndr), unico rappresentante della Caivanese che si è venuto a scusare per questa cosa schifosa. Sono volate parole brutissime sul colore della pelle e sulla provenienza di Sowe.»

Dobbiamo farci tutti delle domande quando succedono queste cose.

L’arbitro, per lavarsi le mani, ha detto di non avere sentito. Quando accadono certe cose significa che siamo ancora molto lontani dalla civiltà. Non ripeto l’insulto di Pozzebon nei riguardi di Sowe perché non mi abbasso al suo livello».

Fonte: Il Mattino