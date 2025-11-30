Napule è: mille colori, una targa ed un palcoscenico di identità!

A Napoli, in via Partenope, è stata collocata una targa commemorativa dedicata anel punto esatto dove il cantautore compose i primi versi del celebre brano a soli 18 anni. La canzone, scritta da un giovanissimo Pino, è diventata negli anni. Con parole semplici e profonde, il brano racconta le contraddizioni di Napoli: la bellezza struggente, la vitalità, ma anche le difficoltà sociali.. La giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco Laura Lieto e con il sostegno della commissione toponomastica, ha

deliberato all’umanità l’apposizione della targa.Questo dettaglio è stato ricostruito grazie alla biografia del cantautore, curata dal figlio Alessandro. La targa, il luogo in cui è apposta, diventerà di sicuro un luogo di pellegrinaggio culturale per napoletani e turisti.urbana. Non è solo un omaggio all’amatissimo cantautore, ma un invito a riflettere sull’anima della città che lui ha saputo raccontare con autenticità. “Napule è” rappresenta Napoli in tutte le sue sfumature, la targa ne sancisce il valore universale. Collocata poi, sul famoso muro, in quella curva iconica, in un luogo di grande valore artistico e architettonico, suggestivo ed emozionante,. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai cittadini, che vedono il Pino Daniele un ambasciatore eterno della napoletanità.Ogni passante potrà fermarsi, leggere e ricordare che proprio lì, un ragazzo di 18 anni diede voce a una città intera. E’ un gesto che trasforma la musica in memoria collettiva ed una strada in un palcoscenico di identità.