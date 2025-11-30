CalcioNapoliNews

Napoli, con il “nuovo” Neres verso la prova olimpica

By Gabriella Calabrese
0
Il Napoli è atteso dalla missione Olimpico. Espugnarlo significherebbe testa della classifica e, Conte, per la terza volta consecutiva, si affiderà al “nuovo” che avanza. O forse, in fondo, ad una vecchia conoscenza: 4-2-3-1. Con Neres. Perchè Neres è tornato a giocare da Neres. Scrive il CdS: “Beh, ora può dirlo forte: c’era una volta un passato difficile e ora c’è un presente fatto di copertine, partite dal primo minuto, serate illuminate dalle sue giocate e gol nuovi di zecca. Come nuova è anche la coppia con Lang alle spalle di Hojlund, loro due insieme, amici per la pelle. […]. C’è una vecchia formula tattica che l’emergenza ha reso nuovamente attuale: 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle della punta. E a destra, lui: il paulista David. Titolare per la terza volta consecutiva dopo Atalanta e Qarabag e per la settima in stagione tra campionato e coppa. A proposito: martedì contro gli azeri non ha segnato, ma ha sfiorato un gol pazzesco in acrobazia su cross di Lang. L’amico del cuore, dicevamo: si cercano, si guardano, si trovano. Dei due, Neres è quello che viene a giocare dentro il campo con maggiore continuità, a tratti quasi seconda punta in appoggio a Hojlund. Sabato scorso ha anche ritrovato il gol: uno e due, in sequenza, un po’ il simbolo di un impatto offensivo rinnovato con il cambio modulo e soprattutto il cambio di mentalità, un colpo di spugna sui problemi sollevati a Bologna e sull’astinenza realizzativa durata tre partite. Non resta che superare la prova Olimpico. Prova olimpica.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Serie A, lunch match – Lecce/Torino: le formazioni ufficiali

Calcio

Corbo: “L’associazione calciatori ha a cuore la salute degli…

News

Gazzetta – Roma-Napoli è la partita più importante del weekend, ecco perchè

News

Roma-Napoli, qualcosa è emerso nella rifinitura di ieri a Castel Volturno

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.