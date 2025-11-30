LIVE – Roma/Napoli: azzurri in vantaggio

45′- Concesso 1 minuto di recupero.

Factory della Comunicazione

35′- Goal Napoli! Contropiede azzurro. Hojlund intercetta Neres che si lancia nello spazio e non sbaglia davanti a Svilar.

30′- Occasione Roma. Pellegrini supera Beukema e raggiunge Ferguson che viene però anticipato e fermato da Rrahmani.

27′- Lang ci prova ancora con un tiro-cross ma Svilar sventa in tuffo.

22′- Mancini prova la conclusione con il sinistro. Tiro centrale e presa facile per l’estremo difensore azzurro.

18′- Occasione Napoli. Capitan Di Lorenzo calcia al volo sul primo palo ma il pallone finisce sul fondo.

15′- Hermoso intercetta McTominay allontanando una potenziale palla goal per il Napoli.

12′- Risponde la Roma. Soulé serve Celik che mette palla al centro. La difesa azzurra allontana.

9′- Occasione Napoli. Neres lancia ancora Lang in porta. Svilar lo ferma in uscita.

2′- Intesa Neres-Lang sulla trequarti. Il numero 70 del Napoli riesce a controllare in area ma viene poi chiuso da Mncini.

1′- Il calcio d’inizio è della Roma

COMINCIA LA PARTITA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uno sguardo all’Olimpico

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, ucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gli arbitri dell’incontro

Il match della tredicesima giornata di campionato, Roma-Napoli, domenica 30 novembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno: Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il IV sarà Luca Pairetto di Nichelino, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato da Marco Di Bello di Brindisi.

I precedenti di Roma-Napoli

Sono 88 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 41 vittorie dei padroni di casa (l’ultima per 2-0 nella Serie A 2023/24), 32 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A dello scorso anno) e 15 successi del Napoli (l’ultimo per 0-1, nella Serie A 2022/23).

Nell’era dei 3 punti a vittoria (1994/95) il capocannoniere delle sfide Roma-Napoli all’Olimpico è Dries Mertens (6 centri), seguito a 4 ciascuno da Cavani, Delvecchio e Totti. 3 reti a testa per Balbo e Pjanic.

Ultimo pareggio della Roma nel derby di Serie A del 13 aprile scorso, 1-1 a casa-Lazio. Da allora, per i giallorossi (prima di Celtic-Roma, Europa League del 26 novembre) 16 vittorie e 6 sconfitte.

A cura di Simona Marra.®