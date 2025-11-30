Roma
NewsCalcioIn Evidenza

LIVE (ore 20:45) – dall’Olimpico: giallorossi e azzurri a confronto

By Simona Marra
0

 

Factory della Comunicazione

Gli arbitri dell’incontro

Il match della tredicesima giornata di campionato, Roma-Napoli, domenica 30 novembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno: Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il IV sarà Luca Pairetto di Nichelino, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato da Marco Di Bello di Brindisi.

 

 

I precedenti di Roma-Napoli

Sono 88 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 41 vittorie dei padroni di casa (l’ultima per 2-0 nella Serie A 2023/24), 32 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A dello scorso anno) e 15 successi del Napoli (l’ultimo per 0-1, nella Serie A 2022/23).
Nell’era dei 3 punti a vittoria (1994/95) il capocannoniere delle sfide Roma-Napoli all’Olimpico è Dries Mertens (6 centri), seguito a 4 ciascuno da Cavani, Delvecchio e Totti. 3 reti a testa per Balbo e Pjanic.
Ultimo pareggio della Roma nel derby di Serie A del 13 aprile scorso, 1-1 a casa-Lazio. Da allora, per i giallorossi (prima di Celtic-Roma, Europa League del 26 novembre) 16 vittorie e 6 sconfitte.

 

A cura di Simona Marra.®

Potrebbe piacerti anche
News

Video Esclusivo – Finita la rifinitura del Napoli

Calcio

Napoli, con il “nuovo” Neres verso la prova olimpica

Calcio

Serie A, lunch match – Lecce/Torino: le formazioni ufficiali

Calcio

Corbo: “L’associazione calciatori ha a cuore la salute degli…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.