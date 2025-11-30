LIVE (ore 20:45) – dall’Olimpico: giallorossi e azzurri a confronto

Factory della Comunicazione

Gli arbitri dell’incontro

Il match della tredicesima giornata di campionato, Roma-Napoli, domenica 30 novembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno: Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il IV sarà Luca Pairetto di Nichelino, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato da Marco Di Bello di Brindisi.

I precedenti di Roma-Napoli

Sono 88 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 41 vittorie dei padroni di casa (l’ultima per 2-0 nella Serie A 2023/24), 32 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A dello scorso anno) e 15 successi del Napoli (l’ultimo per 0-1, nella Serie A 2022/23).

Nell’era dei 3 punti a vittoria (1994/95) il capocannoniere delle sfide Roma-Napoli all’Olimpico è Dries Mertens (6 centri), seguito a 4 ciascuno da Cavani, Delvecchio e Totti. 3 reti a testa per Balbo e Pjanic.

Ultimo pareggio della Roma nel derby di Serie A del 13 aprile scorso, 1-1 a casa-Lazio. Da allora, per i giallorossi (prima di Celtic-Roma, Europa League del 26 novembre) 16 vittorie e 6 sconfitte.

A cura di Simona Marra.®