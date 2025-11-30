La Gazzetta dello sport Roma e Napoli li vede così in campo (Formazione)

Ultimi dubbi per i due tecnici in vista del big match dell’Olimpico, in programma questa sera alle 20.45
Ultime Napoli
L’ex scalda i motori. Leonardo Spinazzola è pronto a tornare tra i convocati per la supersfida dell’Olimpico. L’esterno, proprio nel suo ex stadio, lo scorso anno trovò la prima rete con la maglia del Napoli. Adesso torna a disposizione di Conte, dopo un’assenza di quasi un mese: si era fermato all’intervallo di Napoli-Como del primo novembre, per un problema al pube. Intanto Lobotka si avvicina con fiducia al match. “Contro la Roma è la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo – ha detto a Crc -: si giocherà sui dettagli. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà e stiamo anche difendendo bene. Non è stato un momento facile prima della sosta, ma crediamo in noi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice delle ultime due vittorie. Sappiamo di giocare bene, siamo consapevoli del fatto che il nostro calcio è difficile per le altre squadre”.
Ultime Roma
In vista della sfida di stasera Gasperini spera di poter contare di nuovo anche su Mario Hermoso. Lo spagnolo aveva dovuto saltare la sfida di Cremona per un piccolo problema muscolare alla coscia destra, tornando a disposizione per la gara di Europa League contro il Midtyjlland, dove però l’allenatore giallorosso ha preferito non rischiarlo. Se Hermoso non sentirà fastidio partirà titolare, tornando regolarmente al suo posto, a fare cioè il braccetto di sinistra. Il che vuol dire che Mancini scalerà invece di nuovo a destra, dove meglio riesce ad accompagnare la manovra nel corso del suo sviluppo offensivo (con Ndicka confermato centrale). In caso contrario pronta la conferma per Ghilardi, dopo l’ottima gara europea di giovedì, con Mancini ancora a sinistra.
Così in campo
Fonte e30 grafico Gazzetta