Infortunio Gilmour, domani sarà operato a Londra

Il Napoli ha perso un altro pezzo importante a centrocampo, infatti dopo Anguissa e De Bruyne, si è fermato anche Billy Gilmour, che domani sarà operato a Londra. Il Corriere dello Sport scrive: “Billy Gilmour sarà operato domani a Londra dopo i problemi di pubalgia che l’hanno tormentato sin dalla partita contro il Como e che lo hanno escluso dalle successive quattro sfide con Eintracht, Bologna, Atalanta e Qarabag. La scelta, condivisa con la società, punta a risolvere alla radice, e definitivamente, la questione, anche in ottica Mondiale: la Scozia è già qualificata e Gilmour, per la cronaca, è stato costretto a rinunciare anche alle due partite che hanno consacrato il ritorno della sua nazionale in coppa dopo 28 anni (compresa quella decisiva contro la Danimarca di Hojlund a Glasgow). Al seguito di Billy, già a Londra da un paio di giorni, ci sarà il dottor Gennaro De Luca, membro dello staff medico del Napoli. Gilmour, dopo l’intervento, comincerà l’iter riabilitativo: rientrerà a gennaio”.

Factory della Comunicazione