Gilmour si opera: scelta condivisa per tornare al top con Napoli e Scozia

Billy Gilmour ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente la pubalgia che lo tormenta da settimane. La scelta, concordata con il Napoli e con Conte, punta a garantirgli un recupero completo senza trascinarsi dolori per mesi, cosa che sarebbe successa optando per la terapia conservativa.

Il centrocampista scozzese, fermo da inizio novembre, ha valutato due strade: rientrare prima ma convivere coi fastidi fino all’estate, oppure intervenire subito. Tenendo conto anche del Mondiale con la Scozia, impossibile da preparare con un’operazione posticipata, ha scelto la via chirurgica.

Gilmour resterà fuori circa 6-8 settimane, con rientro previsto a metà gennaio. Salterà la Supercoppa contro il Milan e diversi big matchJuventus, Inter, Lazio e naturalmente Roma-Napoli. L’obiettivo è tornare disponibile per la fase decisiva della stagione, a cominciare dalla sfida di Champions contro il Copenhagen e dalle successive gare di altissimo livello.

