Gazzetta – Roma-Napoli è la partita più importante del weekend, ecco perchè

Stasera all’Olimpico si sfideranno Napoli e Roma per la tredicesima giornata di campionato di Serie A, gara importantissima tra la prima e la seconda in classifica, e La Gazzetta dello Sport spiega perchè. “Quello che una volta era il derby del Sole è diventato una partita per lo scudetto. Non c’è mai stato un testa a testa per il titolo tra Roma e Napoli fino alle ultime giornate. Al massimo Roma e Napoli si sono incrociate ad alta quota in fasi intermedie, con il campionato vinto poi da altri: successe nel 1981, con la Juve campione. Oggi si gioca il 13o turno e non era mai successo che prima delle quindicesima le due squadre si affrontassero con tanti punti, 27 la Roma e 25 il Napoli, per un totale di 52. È il motivo per cui la partita di stasera è la più importante del weekend, secondo la regola breriana della somma dei punti”.

