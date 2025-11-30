Gasperini a Dazn: “Contatto su Konè? Quegli interventi in scivolata si fischiano sempre!”

Il tecnico della Roma Giampiero Gasperini ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta dei suoi contro il Napoli, soffermandosi sull’episodio che ha fatto discutere sul goal del Napoli.

Ecco le sue parole:

“L’intervento su Konè? Il fallo non è così netto. Non sono d’accordo con Marelli, queste entrate in scivolata sono sempre fischiate. Contropiede? Ci siamo trovati scoperti perché avevamo due difensori fuori e ci abbiamo messo del nostro sul gol, è stato un nostro errore il gol del Napoli. Abbiamo fatto tante partite e preso pochi gol, e questo ci ha permesso di arrivare fino a questa sera, ad essere in posizioni alte della classifica, i nostri avversari sono stati più bravi. Devo dire che anche il Napoli ha tirato poco, era una partita abbastanza bloccata. Ci dispiace che non siamo riusciti a giocare una partita con l’energia giusta. Forse la partita di giovedì questa volta l’abbiamo pagata un po’ di più. Credo che purtroppo siamo arrivati a questa partita un po’ incerottati e non siamo riusciti al di là del risultato a giocarla come ultimamente abbiamo giocato. Sconfitte nei big match? Contro Inter e Napoli sono state partite diverse. Oggi abbiamo giocato un po’ sotto tono, c’è stato un ritmo un po’ lento da entrambe le parti, non avevamo l’energia giusta per questa gara. Il campionato è molto lungo dobbiamo guardare alla prossima.”