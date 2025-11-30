NewsCalcioMercato

Frattesi-Napoli, interesse vivo ma gennaio è quasi impossibile

By Emanuela Menna
Il Napoli sta puntando forte sul centrocampo in vista del mercato di gennaio, complice l’emergenza legata agli infortuni di De Bruyne e Anguissa. Tra i profili più graditi spunta Davide Frattesi, perfetto per dinamismo, inserimenti e qualità complessiva.

All’Inter però la sua situazione resta ambigua: anche con Chivu è rimasto ai margini, con appena mezz’ora giocata nelle ultime cinque di Serie A e scelte tecniche che lo hanno penalizzato. Un contesto che tiene viva l’idea di un possibile assalto del Napoli.

Il problema è che l’Inter non sembra intenzionata a cederlo a gennaio: Frattesi è considerato un elemento utile nella rotazione in vista della corsa scudetto e della Champions. Lasciarlo andare ora significherebbe indebolirsi.

L’operazione affascina, ma lo scenario più concreto rimanda tutto all’estate, quando ci saranno margini economici e tattici più favorevoli per un eventuale incrocio tra Frattesi e il Napoli.

