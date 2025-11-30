Formula 1, ordine d’arrivo del Gp Qatar e classifica Piloti
(Adnkronos) –
Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar e riapre il Mondiale di Formula 1, prendendosi il secondo posto nella classifica generale. Oggi, domenica 30 novembre, il pilota della Red Bull ha trionfato nel penultimo appuntamento della stagione, precedendo la McLaren di Oscar Piastri, partito dalla pole position, e la Williams di Carlos Sainz. Quarto il leader della classifica Piloti Lando Norris. Lontane le Ferrari: Leclerc ottavo, Hamilton 12esimo.
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Oscar Piastri (McLaren)
3. Carlos Sainz (Williams)
4. Lando Norris (McLaren)
5. Kimi Antonelli (Mercedes)
6. George Russell (Mercedes)
7. Fernando Alonso (Aston Martin)
8. Charles Leclerc (Ferrari)
9. Liam Lawson (Racing Bulls)
10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
11. Alexander Albon (Williams)
12. Lewis Hamilton (Ferrari)
13. Gabriel Bortoleto (Sauber)
14. Franco Colapinto (Alpine)
15. Esteban Ocon (Haas)
16. Pierre Gasly (Alpine)
Lando Norris (McLaren) – 408 punti
Max Verstappen (Red Bull) – 396 punti
Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti
George Russell (Mercedes) – 309 punti
Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti
Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti
Alexander Albon (Williams) – 73 punti
Carlos Sainz (Williams) – 64 punti
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti
Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti
Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 punti
Oliver Bearman (Haas) – 41 punti
Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti
Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti
Esteban Ocon (Haas) – 32 punti
Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti
Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti
—
sport
[email protected] (Web Info)