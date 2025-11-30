Adnkronos News

Formula 1, oggi il Gp Qatar: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 30 novembre, va in scena il Gran Premio del Qatar – in diretta tv e streaming – penultimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla gara Sprint di ieri vinta dalla McLaren di Oscar Piastri, che ha accorciato sul compagno di scuderia Lando Norris, terzo dietro la Mercedes di George Russell. Cercano riscatto le due Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso 13esimo la gara corta, mentre Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo al 17esimo posto. 

Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 è in programma oggi, domenica 30 novembre, alle ore 17. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in chiaro si potrà seguire in differita, alle 21, su TV8. In streaming il Gp sarà disponibile sull’app SkyGo, su NOW e, all’orario previsto, sulla piattoforma web di TV8. 

 

