Adnkronos News

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Due coniugi sono stati trovati morti oggi, domenica 30 novembre, nella loro abitazione a Firenze, in via Giampaolo Orsini, con ferite compatibili con un’arma da taglio. Entrambi italiani, l’uomo aveva 74 anni, mentre la moglie 68.  

Factory della Comunicazione

Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica della tragedia accaduta nel quartiere storico di Gavinana. Gli accertamenti sono ancora in corso e non è esclusa alcuna ipotesi.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Verissimo, Diego Dalla Palma: “Ho programmato la mia morte”. E Silvia…

Adnkronos News

Sanremo 2026, Bambole di Pezza tra i big: chi è la band femminista

Adnkronos News

Papa: “Soluzione due Stati è l’unica, ma Israele ancora non…

Adnkronos News

Verissimo, Evelina Sgarbi: “Ho denunciato tutti. Papà non può più sposarsi a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.