NewsCalcioNapoli

Daniele Conti e l’aneddoto su Maradona che cambiò il destino di suo padre

By Emanuela Menna
0

Daniele Conti, ex centrocampista del Cagliari e figlio della storica bandiera romanista Bruno, ha condiviso con la Gazzetta dello Sport alcuni ricordi legati al padre. Tra questi, ha anche raccontato un curioso episodio che riguarda il Napoli dell’era Maradona.

Factory della Comunicazione

Mi portava sempre in spogliatoio, fin da piccolissimo. Una volta il presidente Dino Viola mi chiese con che maglia avrei voluto vedere mio padre, che al tempo era in scadenza. Gli risposi che avrei scelto il Napoli, perché c’era Maradona. Due ore dopo gli aveva già rinnovato il contratto. Il Cagliari è sempre stato la mia Nazionale. Potevo andare a Napoli, a Firenze, in Germania. Di possibilità ne ho avute davvero tante. Un anno mi chiamò Ranieri che voleva portarmi al Monaco”.

Potrebbe piacerti anche
News

Calamai: “Roma in fiducia, Napoli sotto esame: Conte non può più…

News

Frattesi-Napoli, interesse vivo ma gennaio è quasi impossibile

News

Roma-Napoli, la sfida che torna a valere lo scudetto

News

Conte vuole orgoglio, Roma prepara la trappola: notte caldissima all’Olimpico

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.