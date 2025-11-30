Daniele Conti e l’aneddoto su Maradona che cambiò il destino di suo padre

Daniele Conti, ex centrocampista del Cagliari e figlio della storica bandiera romanista Bruno, ha condiviso con la Gazzetta dello Sport alcuni ricordi legati al padre. Tra questi, ha anche raccontato un curioso episodio che riguarda il Napoli dell’era Maradona.

Factory della Comunicazione

“Mi portava sempre in spogliatoio, fin da piccolissimo. Una volta il presidente Dino Viola mi chiese con che maglia avrei voluto vedere mio padre, che al tempo era in scadenza. Gli risposi che avrei scelto il Napoli, perché c’era Maradona. Due ore dopo gli aveva già rinnovato il contratto. Il Cagliari è sempre stato la mia Nazionale. Potevo andare a Napoli, a Firenze, in Germania. Di possibilità ne ho avute davvero tante. Un anno mi chiamò Ranieri che voleva portarmi al Monaco”.