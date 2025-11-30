NewsCalcioRassegna Stampa

Conte e Gasperini, il loro arrivo ha fatto cambiare idea ad un calciatore a testa

By Giuseppe Sacco
0

Insomma, una storia curiosa, un intrigo imprevisto e imprevedibile tra due allenatori che hanno altri punti in comune. La capacità, per fare un esempio, di farsi capire e saper toccare le corde giuste. Anche emotive. Quando Conte è arrivato a Napoli, il capitano — Di Lorenzo — aveva già annunciato praticamente l’addio. Sapete come è andata la storia. Stessa cosa per Gasperini alla Roma, con Pellegrini ormai ai margini, in attesa di salutare e trovare una nuova sistemazione. Anche in questo caso sapete come è andata la storia. Perché Gasperini e Conte non sono soltanto due grandi allenatori, oggi di fronte a uno specchio, ma due — come si dice — che sanno entrare nella testa e nel cuore dei giocatori. La Roma è, nel suo calcio aggressivo e verticale, l’immagine praticamente riflessa del suo allenatore. Il Napoli è, nel suo calcio compatto ed equilibrato, un concentrato di quello che vuole il suo tecnico. Due, Gasperini e Conte, che a loro modo sono stati anche i portabandiera di un cambiamento quasi epocale. Perché c’era una volta la favola della difesa a tre che doveva servire soprattutto a non prenderle. Gasperini ne ha fatto invece un suo marchio di fabbrica, Conte da quando l’ha scelta — 14 anni fa, alla vigilia di una partita della sua Juve proprio contro il Napoli — ha dimostrato che i moduli contano il giusto. Ma è piuttosto lo spirito ad avere il valore maggiore. Stasera, come detto, si guarderanno allo specchio, con lo stesso 3-4-2-1, interpretato però in maniera completamente diversa. Perché è questa la bellezza del calcio: scoprire dove e perché può nascere la differenza. In un Roma-Napoli che ha un profumo speciale. Un pezzo di storia del campionato passa da qui.  Fonte: Gazzetta

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Gilmour si opera: scelta condivisa per tornare al top con Napoli e Scozia

News

Daniele Conti e l’aneddoto su Maradona che cambiò il destino di suo padre

News

Calamai: “Roma in fiducia, Napoli sotto esame: Conte non può più…

News

Frattesi-Napoli, interesse vivo ma gennaio è quasi impossibile

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.