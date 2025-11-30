Conte: “Difficoltà con gli infortuni, ma il gruppo è unito e determinato. Vogliamo difendere il titolo”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn della gara odierna e delle difficoltà avute in questa stagione.

Ecco le sue parole:

“Settimana di riposo? In Inghilterra è una cosa usuale avere una settimana di riposo. Al Chelsea e al Tottenham non la chiedevo neanche, me la davano di diritto quindi l’avevo già fatto. È d’accordo comune con il club visto che ci sono quattro mesi in cui giochiamo sempre e ripeto è una cosa che d’ora in avanti e lo farò sempre, perché ho uno staff molto bravo e quindi così come facevo in Inghilterra, rimarrò a casa per una settimana.

Sono contento per i ragazzi che hanno fatto una gara di personalità, guardando l’avversario negli occhi fin dall’inizio. Sono molto contento.

Infortuni? Viviamo sicuramente un momento di grande difficoltà comunque a livello di disponibilità che durerà ancora per un po’ e chiaramente non è efficiente. Spero che i calciatori che ci sono adesso non gli succeda qualcosa. Abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco, siamo tornati all’inizio quando sono arrivato a Napoli con il 3421 per una questione di numero, di calciatori, di centrocampisti, perché in questo momento noi abbiamo Lobotka e McTominay. Abbiamo Elmas che è un po’ un jolly. Oggi è entrato al posto al posto di Hojlund per giocare da numero 10, ma all’occorrenza deve giocare da centrocampista e poi abbiamo anche Vergara che è un ragazzo del vivaio che dovrà giocare perché ho bisogno nell’eventuale defezione di uno dei due centrocampisti di avere un’opzione. In questo momento abbiamo delle difficoltà però il gruppo dei ragazzi stanno dimostrando che hanno entusiasmo, voglia e determinazione, queste cose non dobbiamo mai perderle perché ci hanno portato a fare qualcosa di incredibile l’anno scorso. Quest’anno vorremmo cercare quantomeno di provare a difenderlo, sperando che non accada qualcos’altro che non ci siano complicazioni o comunque infortuni lunghi. È un momento per noi da elmetto, sono contento per i ragazzi, bisogna andare avanti tutti uniti e compatti davanti alle difficoltà. Abbiamo battuto l’Atalanta, il Qarabag che è la sorpresa della Champions e oggi la Roma, questo deve essere un grande messaggio per noi.”