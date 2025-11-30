Chi è Diego Dalla Palma, oggi a Verissimo il truccatore che ha programmato la sua morte

(Adnkronos) –

Diego Dalla Palma sarà ospite oggi, domenica 30 novembre, a Verissimo per rispondere alle domande di Silvia Toffanin dopo aver annunciato la decisione di programmare la sua morte prima di compiere 80 anni.

Diego Dalla Palma è un’icona del mondo dello stile, della bellezza e dell’immagine italiana nel mondo. È stato costumista e scenografo: ha lavorato in alcuni dei teatri italiani più importanti e per dieci anni ha lavorato in Rai. In seguito, ha fondato una sua linea cosmetica, distribuita in tutto il mondo, e che porta il suo nome.

Il 75enne Diego Dalla Palma in un’intervista al Corriere della Sera ha confessato di aver deciso volontariamente la data della sua morte: “Se devo essere sincero ho già organizzato tutto. Con un avvocato e un notaio”, perché “non voglio assolutamente affrontare il numero 80. Non voglio! Ho conosciuto la malinconia e il dolore, mai la tristezza. Oggi sono leggero, quasi felice. Beato. E senza alcuna paura. Ho deciso”.

I motivi? “Comincio a sentire che alzarmi dalla sedia, al cinema o a teatro, diventa una piccola umiliazione: traballo. Devo cambiare le mutande due volte al giorno – ha detto il celebre stylist e truccatore delle dive -. La mente non è più quella di prima”.

Sulle modalità, Dalla Palma ha detto di aver già stabilito tutto: “Mi aiuterà un medico: mi ha preparato un composto. Sarò da solo, in un luogo del cuore, all’estero. L’ultimo mese è tutto deciso. Prima trascorrerò un momento meraviglioso: mangerò bene, un buon vino. Non mi ubriaco mai, ma so che dopo, per andarsene, ci vuole niente. Ho architettato una situazione non teatrale, non plateale: riservata, tranquilla. Me ne andrò gioiosamente. Quello che mi è stato preparato è velocissimo: due, tre minuti”.

