Che numeri dalla capitale. Per gli azzurri una trasferta molto complessa

Una partita romanzata, il vecchio derby del Sole di un freddo novembre, con tante storie da raccontare: la Roma vola in campionato e ora anche in Europa League, ha vinto più di tutti in Serie A (9, come il Milan) e ha la miglior difesa (6 gol subìti); il Napoli s’è lasciato il peggio bolognese alle spalle, in quattro giorni ha battuto l’Atalanta e il Qarabag in Champions e oggi inseguirà il successo numero 50 contro i giallorossi in A. Sono quattro, invece, le vittorie consecutive della Roma, sei nelle ultime sette. Diciamo anche che la squadra di Gasperini non conosce mezze misure: in 17 partite non ha mai pareggiato. E quella di Conte, beh, lo ha fatto appena due volte. Spettacolo annunciato all’Olimpico, nel segno di Ranieri: è stato Sir Claudio, ex allenatore di entrambe, a scegliere Gian Piero come suo successore; e ad Antonio è legato da un’amicizia fraterna. Fonte CdS

Factory della Comunicazione