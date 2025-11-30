NewsCalcioRassegna Stampa

Che numeri dalla capitale. Per gli azzurri una trasferta molto complessa

By Giuseppe Sacco
Una partita romanzata, il vecchio derby del Sole di un freddo novembre, con tante storie da raccontare: la Roma vola in campionato e ora anche in Europa League, ha vinto più di tutti in Serie A (9, come il Milan) e ha la miglior difesa (6 gol subìti); il Napoli s’è lasciato il peggio bolognese alle spalle, in quattro giorni ha battuto l’Atalanta e il Qarabag in Champions e oggi inseguirà il successo numero 50 contro i giallorossi in A. Sono quattro, invece, le vittorie consecutive della Roma, sei nelle ultime sette. Diciamo anche che la squadra di Gasperini non conosce mezze misure: in 17 partite non ha mai pareggiato. E quella di Conte, beh, lo ha fatto appena due volte. Spettacolo annunciato all’Olimpico, nel segno di Ranieri: è stato Sir Claudio, ex allenatore di entrambe, a scegliere Gian Piero come suo successore; e ad Antonio è legato da un’amicizia fraterna.  Fonte CdS

