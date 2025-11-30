NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Roma-Napoli, le possibili scelte di Gasperini e Conte

Il Napoli e la Roma si sfideranno stasera all’Olimpico per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Il Corriere dello Sport scrive in merito alle possibili scelte dei due tecnici: “E ancora: Koné-Cristante e Lobotka-McTominay nel cuore del gioco e della sfida, muscoli e cervelli. E tutto intorno il trionfo della fantasia: Dybala, Soulé e Pellegrini da un lato, la strana coppia Neres-Lang alle spalle di Hojlund dall’altro. Dribbling e gol, assist e invenzioni: si cercano giocate senza esclusioni di colpi. Compresi quelli di genio per scalfire l’organizzazione e la difesa a cinque dell’altro. Rasmus da Napoli sarà l’unico centravanti di ruolo annunciato in campo, visto che Gasperini confermerà Paulo falso 9”.

