Carnevale: “Troppo presto per parlare di sfida scudetto”

By Vincenzo Buono
Andrea Carnevale – oggi osservatore dell’Udinese – è stato intervistato da Il Mattino. Queste le sue parole: “Troppo presto per parlare di sfida scudetto ma per entrambe l’appuntamento dell’Olimpico potrebbe rappresentare una svolta. La Roma perché vola sulle ali dell’entusiasmo e vuole confermarsi leader del campionato, il Napoli perché il reduce da due vittorie e ha forse accantonato il momento buio”.

Sorpreso di vedere la Roma lassù?

“Ho cambiato idea da quando è arrivato Gasperini. È uno dei migliori in assoluto in Italia, in sé ovviamente a Conte. È bello vedere queste squadre nelle primissime posizioni, segno di come la geografica calcistica stia cambiando”.

Sulle assenze.

“Per il Napoli senza Anguissa, Lukaku e De Bruyne è durissima. Sono tre giocatori insostituibili. Per il Napoli sarà fondamentale mantenere una posizione di vertice il più a lungo possibile. Roma senza centravanti? Sì, ma non gli mancano le soluzioni, Gasp sa gestire bene la rosa che a disposizione”.

