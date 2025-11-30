Careca: “Roma/Napoli, sfida tra pretendenti al titolo; torno verso aprile, per un motivo…”

Intervista de La Gazzetta dello Sport – Saudade: di Napoli, dell’Italia, di Maradona, d’un mondo ch’è stato il suo e suo rimane. “Ogni volta che sono qua, sono sommerso d’amore”. Antonio de Oliveira Filho è romanticamente, per chiunque, Careca, ed è un tempo che resta, scolpito nella memoria, il senso gioioso per il football, per quel Napoli che ha segnato un’epoca e anzi l’eternità.

Careca, puntualmente, ogni volta che si sfidano Roma e Napoli, si ripensa a quel suo gol nella stagione del secondo scudetto. Una magia…

“Ma io non facevo gol brutti… Ne ricorda qualcuno?”.

E in questo giro che si è fatto in Italia, ne ha visti pure di assai belli.

“I due di Neres contro l’Atalanta ma anche quello di Scamacca, a dire il vero. Anzi, a me quel ragazzo piace proprio tanto, sarebbe da prendere per chiunque. E penso che possa servire alla Nazionale italiana”.

In Brasile, come attaccanti, non siete mai messi male.

“Non passiamo lamentarci, l’esplosione di Estevao aggiunge qualità altissima. Calciatore pazzesco, un sinistro che seduce. Gli viene naturale tutto. E in Premier e in un club come il Chelsea puoi solo crescere. Ma la garanzia è in panchina, si chiama Ancelotti. È stato accolto in un clima vagamente critico, mentre la sua carriera avrebbe meritato solo consenso: ha vinto ovunque, ha un’autorevolezza fondata sul vissuto e, particolare non secondario, è una gran bella persona. Io di Ancelotti sono stato solo avversario in quelle sfide epiche tra Napoli e Milan, giocammo poi contro all’addio di Baresi: questo per dire che non sono condizionato nel giudizio da un rapporto diretto. Per Carlo parla il campo”.

E per l’Italia?

“È un momento critico, lo dimostra l’assenza da due Mondiali consecutivi. Non è consentito saltarne un terzo, significherebbe rimanere almeno 16 anni, poi, senza una vetrina del genere, che alimenta la passione e spinge i ragazzi all’emulazione. Scamacca, che mi è piaciuto proprio tanto la settimana scorsa, si sta riprendendo proprio per gli spareggi”.

La sua presenza ha fatto bene a Neres.

“In quella posizione, vede bene la porta. E con la velocità che ha, se le condizioni della gara lo consentono, può filare dritto perché non lo prendono. Deve osare, ce l’ha nelle corde, con quella rapidità che mette i difensori in imbarazzo. Lo seguo da quando era ragazzino, mi attrae il suo modo di attaccare lo spazio. Contro il Qarabag ci ha messo anche una sforbiciata spettacolare”.

La Roma non è l’avversario migliore, in questo momento.

“Gioca molto bene, anche se è lontana dagli standard dell’Atalanta di Gasperini. Ma ci arriverà”.

Il calcio di Gasp l’ha conquistata?

“È bravissimo. Quando ero in Italia l’Atalanta non rientrava tra le protagoniste: lui l’ha trascinata a livelli altissimi e ha vinto l’Europa League dando spettacolo. Lo conobbi da calciatore, ragazzo serio, e da tecnico ha fatto ancora meglio. Per me, sarà lassù fino alla fine. E il destino un giorno dovrebbe premiarlo, consentendogli di conquistare un campionato. Però non subito, ecco, perché io tifo Napoli”.

Roma-Napoli è sfida-scudetto?