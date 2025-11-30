NewsCalcioNapoli

Calamai: “Roma in fiducia, Napoli sotto esame: Conte non può più sbagliare”

By Emanuela Menna
 Luca Calamai, giornalista,  nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato di Roma-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

E oggi godiamoci un derby del Sud che profuma di scudetto. Non succedeva da una vita. La Roma sta andando oltre le aspettative, il Napoli è alle prese con una valanga di infortuni sui quali Conte dovrebbe riflettere. E’ stato sbagliato qualcosa nella preparazione e nei carichi di lavoro. Gasp ha conquistato tutti e da tecnico giallorosso è diventato addirittura più simpatico. L’attuale classifica è quasi un miracolo quindi la pressione in questa sfida è tutta sull’altra panchina. Conte non può permettersi passi falsi e ha bisogno di un risultato importante per riconquistare la fiducia del mondo partenopeo. Pensando all’estate scorsa stiamo a raccontare due storie capovolte. Ma il calcio è anche questo.”

 

Fonte: TMW

