Adnkronos News

Ascolti tv sabato 29 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú Sí Que Vales

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il programma ‘Tú Sí Que Vales’, in onda ieri sabato 29 novembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 3.765.000 spettatori e il 25,2% di share. Su Rai1 lo show di Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle’ ha raccolto 2.678.000 spettatori, raggiungendo uno share del 25,8%. 

Factory della Comunicazione

In sovrapposizione diretta Tú Sí Que Vales ha raggiunto 3.767.000 spettatori (25,2%) contro i 3.433.000 spettatori (23%) di Ballando con le Stelle. Terzo gradino del podio per ‘In Altre Parole’ su La7 che ha incollato allo schermo 1.128.000 spettatori (6,2% share). 

La classifica della prima serata continua con Italia1 che con ‘Le streghe’ ha raggiunto 672.000 spettatori (4,1% share) mentre Rai3 con ‘Indovina Chi Viene a Cena’ ha raccolto 669.000 spettatori (3,9% share). A seguire: Rai2 con ‘S.W.A.T.’ (615.000 spettatori, 3,6% share); Rete 4 con ‘Commando’ (482.000 spettatori, 2,9% share); Nove con ‘Accordi & Disaccordi’ (333.000 spettatori, 2,2% share) e Tv8 con ‘4 Ristornati’ (250.000, 1,7%).  

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raggiunto 4.766.000 spettatori e il 25,8% share mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha raggiunto 4.322.000 spettatori (23,4% share). 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Milano, 24enne violentata fuori da un locale del centro

Adnkronos News

Zecchino d’Oro, oggi domenica 30 novembre: la finalissima

Adnkronos News

Tre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a…

Adnkronos News

Ucraina, nuovi raid russi. Delegazione Kiev negli Usa per negoziati

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.