Agostini: “Quest’anno il Napoli è una squadra alterna”

Il doppio ex della stida fra Roma e Napoli di questa sera Massimo Agostini ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport: “Quest’anno, nella Roma, ci sono due garanzie – riporta Vocegiallorossa.it -. Una è Ranieri, che al suo ritorno ha ristabilito l’ordine, prima da allenatore, poi da dirigente. L’altra è Gasperini, che sta dimostrando di essere un numero uno, tirando fuori il meglio dei giocato.

È una buona rosa. Forse le manca giusto un bomber di quelli veri per rimanere in testa, però al momento se la sta cavando bene lo stesso. Dovbyk lo vedo troppo acerbo, privo di certezze. La Roma ha bisogno di qualcosa di saldo e concreto. Quest’anno, poi, non c’è una squadra che surclassa tutte le altre, perciò la Roma può giocarsela. Ci vogliono, comunque, delle novità a gennaio, un giocatore per ogni reparto. E’ strano, oggi, vedere la Roma senza un grande goleador come in passato. Ai miei tempi, c’erano Pruzzo e Voller.

Roma-Napoli? Quest’anno il Napoli è una squadra alterna. Dovendo dedicare tempo ed energie anche per la Champions League, ha meno allenamenti a disposizione per preparare le sfide di campionato e più infortuni, che vanno ad incidere sui risultati. Pure la Roma si trova in una situazione simile, ma sta tenendo il passo delle grandi. Tra queste, Il Milan, senza impegni in Europa, avendo più tempo per prepararsi, è decisamente una delle favorite”.

