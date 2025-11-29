Ventura: “La curiosità grande è che Politano scalpita”
Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:
“Mi sembra un Napoli rigenerato. In queste ultime due partite si è rivisto entusiasmo, gioco, e volti diversi rispetto alle uscite precedenti. Anche dopo il rigore sbagliato, la squadra è ripartita e ha chiuso la partita.
Gimenez non è un giocatore in grado di determinare un cambiamento. Al Milan manca una prima punta per arrivare fino in fondo.
Oltre ai moduli, nel calcio contano gli spazi. Se li aggredisci puoi fare il cambio di gioco. Prima era un possesso palla a volte esasperato, gli spazi diminuivano. Tutte le azioni che ha avuto in Champions le ha avute grazie all’attacco dello spazio di Neres e Lang. La curiosità grande è che Politano scalpita, ma rinunciare in questo momento a Neres e Lang è difficile.
Infortuni?
Qualche domanda me la farei. Ci sono stati troppi infortuni di natura muscolare o pubalgica. Quando c’è una ripetizione sistematica di questo una riflessione andrebbe fatta. Ma poche squadre con un’infermeria così piena sarebbero nella posizione del Napoli attuale. Qualcosa da rivedere c’è. Quando uno non c’è dentro è meglio che non si addentri, ma sono troppi e tutti di natura muscolare o pubalgica”.