Adnkronos News

Venezuela, avvertimento di Trump: “Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Lo spazio aereo sul Venezuela “sia considerato interamente chiuso”. E’ l’avvertimento lanciato dal Donald Trump in un post su Truth social: “A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti.  

Factory della Comunicazione

Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con cui avrebbe discusso l’ipotesi di un incontro.  

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Yermak, chi è il ‘tagliatore di teste’ alleato di Zelensky dai tempi…

Adnkronos News

Allarme esorcisti: “Dalle feci al sesso in chiesa, non c’è più limite al…

Adnkronos News

Perugia, coppia trovata morta in casa: uccisi a colpi di pistola

Adnkronos News

A Westminster Abbey i canti Natale voluti da Kate: “Festa…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.