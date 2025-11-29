Un tris di miti, Bruscolotti, Krol e Careca si raccontano gesta storiche

Che fanno i grandi miti quando invecchiano? Non inciampano nel passato, né si sfondano a rimpiangerlo: si divertono a raccontarlo come se non fosse l’altro ieri ma solo qualche ora fa. Attenti a quei tre. Sono incredibilmente seduti uno al fianco dell’altro tre leggende del calcio a Napoli: Bruscolotti, Krol e Careca.

Per la prima volta, la stella olandese che lasciò il Napoli all’arrivo di Maradona, abbraccia il brasiliano che con Diego fece coppia e vinse Coppa Uefa e secondo scudetto. Tre campionissimi che non hanno bisogno di fare pace con il tempo perché il passato non è mai stato un loro nemico. Anzi. Beppe da Sassano, sedici campionati con il Napoli, è una delle ultime bandiere azzurre, con 511 presenze quasi tutte con la fascia. Tranne nelle ultime stagioni, quando lasciò l’onore (e l’onere) a Diego Maradona. Poi c’è Rudy, l’olandese due volte finalista della Coppa del mondo, strappato da Juliano all’esilio in Canada e che sfiorò lo scudetto sei anni prima quello che arrivò con il Pibe de Oro.

«Lo perdemmo con la Juventus. 1-0 al San Paolo. Altro che gol di Turone...». E poi c’è Antonio, il bomber brasiliano che non ha mai pensato di rubare la gloria di Diego ma che per potenza, forza, esplosività, non è stato inferiore a nessuno degli attaccanti che hanno indossato la 9 del Napoli. Tra i più amati dai tifosi del Napoli, con quelle canzoni in suo onore che ancora quelli della sua generazione ricordano perfettamente. Tre vere leggende che si ritrovano al ristorante Mimì alla Ferrovia e dalla famiglia Giugliano per un evento specialissimo, il compleanno della compagna di Rudy Krol, Mariafè. Tutti insieme, appassionatamente. Con Monica Sarnelli a regalare qualche straordinario coro e Salvatore Cirillo, ceo della Zeus, a scattare foto. Fonte: Il Mattino