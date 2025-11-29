ULTIM’ORA – Infortunio Gilmour, la decisione finale: fissata la data dell’operazione!

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la decisione è stata presa: Billy Gilmour, assente da quasi un mese per infortunio, dovrà operarsi per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Il centrocampista scozzese sarà operato fra due giorni a Londra, come comunicato dal Napoli con una nota sul sito ufficiale: “Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro“.

Soltanto dopo l’intervento, sarà possibile individuare con certezza i tempi di recupero. La notizia al momento certa è che Conte ritroverà l’ex Brighton soltanto ad inizio 2026.