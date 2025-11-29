NewsCalcioNapoli

ULTIM’ORA – Infortunio Gilmour, la decisione finale: fissata la data dell’operazione!

By Riccardo Cerino
0

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la decisione è stata presa: Billy Gilmour, assente da quasi un mese per infortunio, dovrà operarsi per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Il centrocampista scozzese sarà operato fra due giorni a Londra, come comunicato dal Napoli con una nota sul sito ufficiale: “Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro“.

Factory della Comunicazione

Soltanto dopo l’intervento, sarà possibile individuare con certezza i tempi di recupero. La notizia al momento certa è che Conte ritroverà l’ex Brighton soltanto ad inizio 2026.

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Napoli, Conte ha dato la direzione giusta! Spogliatoio contro di lui?…

News

Roma, la difesa è sistemata: per domani c’è il recupero di Hermoso!

News

Per la sfida dell’Olimpico si scalda un ex: il punto su Spinazzola

News

Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Verona e Parma-Udinese

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.