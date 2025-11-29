SSCN – Roma-Napoli vista da Opta: tutto quel che c’è da sapere!

I PRECEDENTI DI ROMA-NAPOLI

Sono 88 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 41 vittorie dei padroni di casa (l’ultima per 2-0 nella Serie A 2023/24), 32 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A dello scorso anno) e 15 successi del Napoli (l’ultimo per 0-1, nella Serie A 2022/23).

Nell’era dei 3 punti a vittoria (1994/95) il capocannoniere delle sfide Roma-Napoli all’Olimpico è Dries Mertens (6 centri), seguito a 4 ciascuno da Cavani, Delvecchio e Totti. 3 reti a testa per Balbo e Pjanic.

Ultimo pareggio della Roma nel derby di Serie A del 13 aprile scorso, 1-1 a casa-Lazio. Da allora, per i giallorossi (prima di Celtic-Roma, Europa League del 26 novembre) 16 vittorie e 6 sconfitte.



L’ANALISI DEL MATCH

Roma miglior difesa della Serie A 2025/26 con sole 6 reti subite in 12 turni. L’ultima squadra a fare meglio è stata il Napoli 2021/22, con 4 reti incassate nello stesso periodo.

Roma capolista solitaria dopo 12 giornate. Non accadeva dalla stagione 2013/14 quando comandava con 32 punti, allenatore Rudi Garcia.

Napoli squadra che subisce più rigori nella Serie A 2025/26 dopo 12 turni: 4, come Fiorentina, Udinese e Milan.

Tra Gian Piero Gasperini ed Antonio Conte undicesimo incontro ufficiale: conduce 6-2 il mister azzurro, con 2 pareggi a chiudere il bilancio.

Matias Soulé è uno dei 5 calciatori più sostituiti nella Serie A 2025/26: 10 volte come Bernabè (Parma), VIasic e Simeone (Torino), Esposito (Cagliari).



L’incontro sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia.





