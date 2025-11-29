Serie B – Per il derby campano tra Benevento e Salernitana realizzato un piano di sicurezza

Chiusa al traffico anche via Santa Colomba, con traffico deviato sulle altre arterie, e sosta vietata a tutti nel piazzale antistante lo stadio

Si prevede che saranno circa duecento, tra quelli locali e i rinforzi, gli agenti delle forze dell’ordine che presidieranno il derby di calcio tra Benevento e Salernitana in programma lunedì prossimo, alle 20.30, allo stadio “Vigorito”.

Di questo e di altri aspetti relativi al piano sicurezza che sarà adottato si è parlato ieri mattina, in una riunione del tavolo tecnico svoltosi in Questura.

Come accade per quelle che vengono considerate partite a rischio, scatterà il dispositivo già attuato in precedenti match. Il piano sarà operativo dalle 18.30, due ore prima dell’inizio dell’incontro. In particolare, è previsto il blocco del traffico in via Avellino al momento del passaggio dei tifosi ospiti provenienti da Castel del Lago. Ospiti che saranno scortati dalle forze dell’ordine fino allo stadio. Presidiati anche i cavalcavia sul raccordo. Solo quattro o cinque gli autobus, il resto dei 1.400 tifosi granata previsti, affluiranno con le loro auto nel parcheggio del “Palatedeschi”. Per evitare assembramenti nel pre-filtraggio della curva nord, come avvenuto in passato, tenuto conto che le tifoserie giungono sempre in ritardo rispetto agli orari preventivati, è stato previsto un incremento degli steward.

Chiusa al traffico anche via Santa Colomba, con traffico deviato sulle altre arterie, e sosta vietata a tutti nel piazzale antistante lo stadio. Resta da definire nel dettaglio come utilizzare il parcheggio antistante il settore distinti, che potrebbe essere ridotto, tenuto conto che confina con la zona presidiata data la presenza dei tifosi salernitani. Una decisione sarà adottata nelle prossime ore anche in rapporto al numero di agenti disponibili. La riunione di ieri mattina era presieduta dal vice questore vicario Rosa De Gregorio, che coordinerà i servizi anche lunedì sera, ed erano presenti rappresentanti di tutte le forze dell’ordine e del club giallorosso. Le risultanze saranno ora trasferite, con l’aggiunta degli ultimi dettagli, nell’ordinanza del questore Giovanni Trabunella.

Fonte: Il Mattino