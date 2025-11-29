Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Verona e Parma-Udinese

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Verona e Parma-Udinese, in programma alle 15.00 e valide per la tredicesima giornata di Serie A, che si è aperta ieri sera col successo interno del Como sul Sassuolo (2-0).

Nel dettaglio, le scelte degli allenatori (fonte TMW):

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordóñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. Allenatore: Carlos Cuesta.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic