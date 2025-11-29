NewsCalcioSerie A

Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Verona e Parma-Udinese

By Riccardo Cerino
0

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Verona e Parma-Udinese, in programma alle 15.00 e valide per la tredicesima giornata di Serie A, che si è aperta ieri sera col successo interno del Como sul Sassuolo (2-0).

Nel dettaglio, le scelte degli allenatori (fonte TMW):

Factory della Comunicazione

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordóñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. Allenatore: Carlos Cuesta.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic

 

Potrebbe piacerti anche
News

Roma-Napoli, profumo di s******o? La notte che può cambiare tutto!

News

Raffaele Di Fusco: “Il Napoli è più fluido e brillante, ma gli infortuni sono…

News

Rrahmani e il mercato: il Napoli rischia di perdere il pilastro della difesa

News

Primavera 1: Parma U20 0-1 Napoli U20 – Gli Azzurrini ottengono una grandissima…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.