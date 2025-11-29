Serie A, Juventus-Cagliari 2-1 (2-1): Yildiz trascina la vecchia signora

La Juventus torna al successo dopo i due pareggi consecutivi con Torino e Fiorentina, superando il Cagliari per 2-1 all’Allianz Stadium. Una vittoria sofferta, firmata dalla serata di grazia di Kenan Yildiz, che con una doppietta ribalta lo svantaggio iniziale e rilancia le ambizioni di classifica della squadra di Luciano Spalletti. I bianconeri agganciano quota 23 punti, restando in scia alle prime della Serie A, mentre i sardi rimangono fermi a 11.

L’inizio di gara è equilibrato: la Juve prova a prendere in mano il possesso, ma il Cagliari si difende con ordine. Al 26’ arriva la prima svolta: Marco Palestra sfonda sulla destra e mette un pallone teso in mezzo, dove Sebastiano Esposito è il più rapido a deviare in rete. È il secondo gol in campionato dell’ex Inter, che sorprende una retroguardia bianconera non impeccabile.

La reazione della Juventus è però immediata. Passano pochi istanti e Kenan Yildiz raccoglie un pallone al limite, calcia di controbalzo col destro e infila la porta difesa da Elia Caprile. Una giocata di grande personalità che accende il pubblico e ridà vitalità alla squadra di casa.

La nota stonata del primo tempo arriva al 30’: Dusan Vlahovic calcia da fuori, accusa un dolore e si accascia a terra. Il serbo esce molto contrariato, lasciando campo a Lois Openda. Un imprevisto pesante, soprattutto pensando ai prossimi impegni.

Nel primo minuto di recupero, però, la Juventus completa la rimonta: Pierre Kalulu trova Yildiz al centro dell’area, il turco controlla e incrocia col mancino un diagonale imprendibile. È il 2-1 che ribalta il punteggio prima dell’intervallo e consacra il numero 15 come assoluto protagonista della serata.

Nella ripresa la Juve crea tantissime occasioni per chiudere i conti: Francisco Conceicao trova la risposta di Caprile, Teun Koopmeiners calcia fuori da posizione favorevole. Il Cagliari, nonostante le difficoltà, resta in partita e sfiora il pareggio con Riyad Idrissi, su cui Mattia Perin è bravissimo a intervenire.

Il finale è una lunga sofferenza, con la Juventus che spreca e il Cagliari che tenta il tutto per tutto. Al triplice fischio arriva però una vittoria preziosa: Spalletti ritrova i 3 punti e soprattutto scopre ulteriormente il talento e la personalità di Kenan Yildiz. Il futuro bianconero passa anche dai suoi piedi.

JUVENTUS-CAGLIARI 2-1

Marcatori: 26′ Esposito (C), 27′ Yildiz (J), 46′ pt Yildiz (J)

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6,5; Kalulu 6,5, Kelly 5,5, Koopmeiners 6,5; McKennie 6,5, Locatelli 5,5, Thuram 6,5 (70′ Miretti 6), Kostic 4,5 (46′ Cambiaso 6); Conceicao 6,5 (85′ Cabal sv), Yildiz 7,5 (85′ Openda sv); Vlahovic 6 (31′ David 6). All. Spalletti.

CAGLIARI (4-5-1): Caprile 6,5; Zappa 5,5, Deiola 5,5, Luperto 5, Obert 5 (53′ Idrissi 6); Palestra 7, Adopo 5,5 (81′ Gaetano sv), Liteta 5 (53′ Prati 6), Folorunsho 5,5 (81′ Kilicsoy sv), Esposito 7 (69′ Felici 5,5); Borrelli 6. All. Pisacane.

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Obert (C), Folorunsho (C), Felici (C), Prati (C), Cambiaso (J), Deiola (C)

Espulsi: nessuno

A cura di Vincenzo Buono