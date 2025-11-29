Screenshot
NewsCalcioSerie A

Serie A, Juventus-Cagliari 2-1 (2-1): Yildiz trascina la vecchia signora

By Vincenzo Buono
0

La Juventus torna al successo dopo i due pareggi consecutivi con Torino e Fiorentina, superando il Cagliari per 2-1 all’Allianz Stadium. Una vittoria sofferta, firmata dalla serata di grazia di Kenan Yildiz, che con una doppietta ribalta lo svantaggio iniziale e rilancia le ambizioni di classifica della squadra di Luciano Spalletti. I bianconeri agganciano quota 23 punti, restando in scia alle prime della Serie A, mentre i sardi rimangono fermi a 11.

Factory della Comunicazione

L’inizio di gara è equilibrato: la Juve prova a prendere in mano il possesso, ma il Cagliari si difende con ordine. Al 26’ arriva la prima svolta: Marco Palestra sfonda sulla destra e mette un pallone teso in mezzo, dove Sebastiano Esposito è il più rapido a deviare in rete. È il secondo gol in campionato dell’ex Inter, che sorprende una retroguardia bianconera non impeccabile.

La reazione della Juventus è però immediata. Passano pochi istanti e Kenan Yildiz raccoglie un pallone al limite, calcia di controbalzo col destro e infila la porta difesa da Elia Caprile. Una giocata di grande personalità che accende il pubblico e ridà vitalità alla squadra di casa.

La nota stonata del primo tempo arriva al 30’: Dusan Vlahovic calcia da fuori, accusa un dolore e si accascia a terra. Il serbo esce molto contrariato, lasciando campo a Lois Openda. Un imprevisto pesante, soprattutto pensando ai prossimi impegni.

Nel primo minuto di recupero, però, la Juventus completa la rimonta: Pierre Kalulu trova Yildiz al centro dell’area, il turco controlla e incrocia col mancino un diagonale imprendibile. È il 2-1 che ribalta il punteggio prima dell’intervallo e consacra il numero 15 come assoluto protagonista della serata.

Nella ripresa la Juve crea tantissime occasioni per chiudere i conti: Francisco Conceicao trova la risposta di Caprile, Teun Koopmeiners calcia fuori da posizione favorevole. Il Cagliari, nonostante le difficoltà, resta in partita e sfiora il pareggio con Riyad Idrissi, su cui Mattia Perin è bravissimo a intervenire.

Il finale è una lunga sofferenza, con la Juventus che spreca e il Cagliari che tenta il tutto per tutto. Al triplice fischio arriva però una vittoria preziosa: Spalletti ritrova i 3 punti e soprattutto scopre ulteriormente il talento e la personalità di Kenan Yildiz. Il futuro bianconero passa anche dai suoi piedi.

JUVENTUS-CAGLIARI 2-1

Marcatori: 26′ Esposito (C), 27′ Yildiz (J), 46′ pt Yildiz (J)

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6,5; Kalulu 6,5, Kelly 5,5, Koopmeiners 6,5; McKennie 6,5, Locatelli 5,5, Thuram 6,5 (70′ Miretti 6), Kostic 4,5 (46′ Cambiaso 6); Conceicao 6,5 (85′ Cabal sv), Yildiz 7,5 (85′ Openda sv); Vlahovic 6 (31′ David 6). All. Spalletti.

CAGLIARI (4-5-1): Caprile 6,5; Zappa 5,5, Deiola 5,5, Luperto 5, Obert 5 (53′ Idrissi 6); Palestra 7, Adopo 5,5 (81′ Gaetano sv), Liteta 5 (53′ Prati 6), Folorunsho 5,5 (81′ Kilicsoy sv), Esposito 7 (69′ Felici 5,5); Borrelli 6. All. Pisacane.

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Obert (C), Folorunsho (C), Felici (C), Prati (C), Cambiaso (J), Deiola (C)

Espulsi: nessuno 

 A cura di Vincenzo Buono

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

L’ex Di Fusco: ” La pubalgia è un sovraccarico. Ma credo che Conte e il…

Senza categoria

De Magistris: “Conte è l’allenatore migliore che c’è in giro”

Calcio

Marisa Laurito: “Spesso sto al Maradona”

News

Pino Daniele, una targa per “Napule è”. Ecco dove sarà messa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.